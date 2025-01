Davi Brito toma fora de ex-BBB e famosa detona baiano: "Fiquei incomodada"

Famosa admitiu ter se sentido desconfortável com a insistência de Davi - Foto: Reprodução | Rede Globo

A vida amorosa de Davi Brito acabou exposta nesta segunda-feira, 6. A também ex-BBB Larissa Tomásia revelou ter rejeitado as investidas do campeão do BBB 24. Durante uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, a influenciadora contou como o baiano conseguiu seu contato e relatou os momentos de insistência.

Segundo Larissa, Davi obteve seu número por intermédio da irmã, Raquel Brito, com quem Larissa esteve recentemente confinada em A Fazenda. "Davi pediu o meu número para a irmã dele assim que chegou ao hotel, e ela me perguntou se podia passar. Eu não respondi porque não queria, mas ela acabou passando. Davi ficou mandando mensagem, ficou ligando, mandando textos e mais textos o dia inteiro", explicou.

Larissa afirmou que, mesmo ignorando as mensagens, Davi tentou se aproximar pessoalmente ao aparecer em um restaurante onde ela estava. "Eu já sabia que ele estava querendo 'se chegar' para cima de mim. Ele sentou do meu lado e começou a dar em cima de mim. Falei que não rolava, que não queria, e ele insistia".

A influenciadora admitiu ter se sentido desconfortável com a insistência de Davi. "Confesso que fiquei incomodada com as investidas dele. Primeiro ele mandava mensagem, e eu demorava a responder para ele se tocar um pouco, sabe? Só que ele ficava ligando. Depois no restaurante ele foi insistente várias e várias vezes até eu falar que não ficaria com ele. Tentei ser educada com ele de todas as formas para não deixar ele constrangido", finalizou.

Desde o término do relacionamento com Tamires Assis, em julho do ano passado, Davi Brito não assumiu nenhum romance. O fim da relação foi marcado por controvérsias, já que Tamires, conhecida como musa do Boi Garantido, acusou o ex-BBB de violência psicológica. Antes disso, Davi viveu uma união com Mani Rego. Apesar de ter afirmado durante o reality que era casado com ela, ao vencer o programa ele minimizou o relacionamento, dizendo que ainda estavam "se conhecendo melhor".

