BBB 25: Vaza suposta lista de duplas do Camarote com nome surpresa - Foto: Reprodução

Uma lista com os possíveis nomes das duplas do Camarote do BBB 25 começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira, 6. A informação foi divulgada pelo perfil “Central Reality”, conhecido por acertar participantes de edições anteriores, e inclui um nome surpresa que não havia sido citado anteriormente.

As supostas duplas são:

- Vitória Strada e seu amigo Mateus;

- Diogo Almeida e sua mãe, Vilma Maria;

- Diego Hypólito e sua irmã, Daniele;

- Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna.

Ainda segundo o perfil, a TV Globo deve confirmar os nomes e realizar uma dinâmica especial antes da estreia para que o público escolha participantes para completar o elenco. O humorista Ed Gama, que apresentará o MesaCast e o Big Show, deu uma pista sobre o tema: “Fiquei sabendo que tem dupla com filho tentando vaga na casa. Será que isso vinga?”.