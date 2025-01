Globo confirma mais dois nomes para o BBB 25; saiba quem

BBB 25 terá um novo programa - Foto: Divulgação

O BBB 25 terá novidades não somente na Globo, mas também no Multishow. O canal fechado estreará o Big Show no próximo dia 20 de janeiro, com o comando de Ana Clara e Ed Gama.

O novo formato terá humor, conversa, memes e games. O programa inédito vai agitar as noites de segunda-feira no canal, com conteúdo exclusivo.

Os dois famosos anunciados na equipe do BBB 25 serão os âncoras da atração, que chega com quadros também inéditos. Juntos, toda segunda, eles ainda vão manter a tradição de contar com a presença do eliminado da semana para comentar sua vida pós confinamento, junto de convidados a cada programa.

Além disso, o Big Show terá um recurso exclusivo do programa. Os convidados poderão enviar perguntas para o líder do BBB 25 que, uma vez definido, terá a missão de responder diretamente da casa do BBB.