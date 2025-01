Ex-BBB é acordado por policiais em ação contra máfia da metanfetamina

Ator ficou conhecido por interpretar o Mosca em ‘Chiquititas’ - Foto: TV Globo

O ex-BBB Gabriel Santana foi acordado por policiais armados na sua casa em São Paulo, durante a Operação Heisenberg, que tem como objetivo combater uma organização criminosa internacional especializada na produção e distribuição de metanfetamina.

No entanto, foi constatado que o ex-BBB não tem relação com a quadrilha. O alvo da operação era um casal que havia morado no apartamento onde Gabriel reside atualmente.

Leia mais:

>> Carlos Muniz diz que tarifa de ônibus deve ser reajustada em Salvador

>> Rodoviária de Salvador registra aumento de 7,03% no fluxo de passageiros

>> “Acordo é para ser cumprido”, diz Muniz após vitória na Câmara

Nas redes sociais, Gabriel descreveu o momento em que abriu a porta do apartamento, vestindo apenas uma cueca, e se deparou com dois policiais apontando armas para ele. “Imagina você acordar e ser recebido com duas armas apontadas para a sua cabeça”, contou.

Os agentes mostraram fotos de um casal de origem oriental e perguntaram se o ex-BBB os reconhecia. Segundo a polícia, esse casal morava no mesmo imóvel anteriormente e era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Gabriel Santana afirmou nunca ter visto as pessoas das fotos.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou a ação policial. Como nada de ilegal foi encontrado, a ação resultou em negativa. A ocorrência foi registrada como “cumprimento de mandado”.