“Acordo é para ser cumprido”, diz Muniz após vitória na Câmara

Presidente da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Após ser reeleito como presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) na manhã desta quinta-feira, 2, o vereador Carlos Muniz (PSDB) endureceu críticas à falta de compromisso de alguns edis em cumprirem acordos pré-estabelecidos para a eleição da Mesa Diretora da Casa.



A afirmação veio após Muniz ter recebido 39 votos na disputa pela Presidência da Casa, no entanto, após acordos entre os pares, ele esperava receber 41. Na votação, seu opositor Hamilton Assis (PSOL) recebeu dois votos, houve uma abstenção e um voto nulo.

“Cada um vota como acha que deve votar, eu sou uma pessoa democrática. Acordo é para ser cumprido, eu mesmo cumpro com todos os meus e por isso que eu exijo que os acordos sejam cumpridos. Se a gente não quiser e nem puder cumprir o acordo é melhor nem fazer. [...] O destaque da pessoa, em qualquer que seja a situação, é a palavra”, disse, durante coletiva de imprensa em plenário.

A votação ocorreu de forma regimental, com cada vereador registrando voto em urna. Muniz registrou chapa completa e o vereador Hamilton registrou candidatura apenas para a Presidência.

Leia também:

>> Hélio Ferreira toma posse como vereador nesta quinta

O presidente reeleito disse ainda que não iria procurar saber quem foi a pessoa que descumpriu o combinado e reforçou que “cada um vota com a consciência”.

“As pessoas não podem fazer um acordo para não cumprir, eu não faço nenhum para deixar de cumprir. É falta de ética da pessoa. Eu não posso cobrar que ninguém cumpra comigo se eu passo a não cumprir com as pessoas, uma forma desleal de fazer política ou até na vida pessoal”, concluiu.

Muniz tomou posse do seu 5º mandato na casa legislativa na quarta, 2, após sair vitorioso nas eleições de outubro com 24.040 votos, maior votação que já obteve. Ele ficou em segundo lugar no quadro geral de votação e foi reconduzido para mais quatro anos de mandato.