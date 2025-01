Globo contrata Christina Rocha para reality; entenda

Christina Rocha, que ficou 15 anos à frente do ‘Casos de Família’ do SBT - Foto: Lourival Ribeiro | SBT

A apresentadora Christina Rocha, que ficou 15 anos à frente do ‘Casos de Família’ e está sem contrato com o SBT desde maio de 2023, surpreendeu ao ser contratada pela Globo. Ela vai fazer uma ação promocional do BBB 25, que estreia no próximo dia 13.

Leia também:

>> Confira como ficará a programação dos domingos do SBT sem Eliana

>> Fora do SBT, Christina Rocha pode ganhar programa em outra emissora

>> Ex-Casos de Família, Christina Rocha diz que SBT está perdendo o DNA

A jornalista vai participar de uma campanha bem-humorada ao lado de Juliette Freire, campeã do BBB 21, e Beatriz Reis, para divulgar a nova dinâmica do reality, que contará com participantes em duplas.

Em um vídeo promocional publicado nas redes sociais, Juliette deixa público curioso. “Quem serão as duplas que vão entrar na casa?”. Em seguida, Christina, afirmou que “de duplas, de casais, de amigos e de confusão em família” ela entende.

Além disso, a campanha traz a participação de Bia do Brás, que brinca sobre fazer uma “pré-seleção” de possíveis participantes para o reality. Ela cita personagens fictícios da Globo, como Mavi (Chay Suede) e Mércia (Adriana Esteves), de ‘Mania de Você’. “Tô fazendo já aqui a triagem pra te ajudar, Tadeu. Boa sorte!”, brincou, destacando o clima leve e descontraído da campanha.

Assista ao vídeo: