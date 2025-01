Atual namorada de Davi Brito trocou empresário pelo ex-BBB

Davi e Adriana assumiram o relacionamento na última sexta, 17 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o anúncio do namoro do campão do BBB 24, Davi Brito, com a cirurgiã-dentista Adriana Paula, surgiu uma polêmica envolvendo a vida amorosa do casal. Acontece que a jovem estava vivendo um affair com Daniel Brum, empresário e educador físico do Distrito Federal, até o Réveillon deste ano.

>> Quem é Adriana Paula, nova namorada de Davi Brito

Segundo o atleta, o fim do relacionamento foi repentino e ela resolveu ficar com o Ex-BBB baiano logo após a festa de fim de ano. “Ela passou o ano novo casada comigo”, afirmou ao portal Léo Dias.

O ex-casal passou o réveillon juntos na Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Brum também revelou que, durante as férias no sul da Bahia, Adriana atendia ligações frequentes de um contato salvo como "Davi" no celular. “Eu não perguntei nada. Vou perguntar pra quê? Eu estava de férias e curtindo”, desabafou.

Ainda segundo o educador físico, o casal tinha se conhecido em Barra Grande e passou cerca de 10 dias aproveitando o paraíso baiano. “Eu não perguntei nada. Vou perguntar para quê? Eu estava de férias e curtindo. Ela já estava com ele, é quase certeza. Estava casada comigo e junto com ele. A gente se conheceu lá em Barra Grande mesmo. Ela marcou comigo, daqui de Brasília, e nos conhecemos lá. A gente ficou uns 10 dias juntos”, contou.