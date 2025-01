Namoro vira polêmica e Davi desabafa: “Vão para casa do caralh*”

O campeão do BBB 24 ficou revoltado com os ataques que vem recebendo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito fez um longo desabafo na manhã desta segunda-feira, 20, em seu perfil no Instagram. O campeão do BBB 24 ficou revoltado com os ataques que vem recebendo nas redes sociais e mandou um recado para os “fofoqueiros”.

“Quero deixar um recado para você que é fofoqueiro e fala mal da minha vida. Gente, já acabou o BBB 24. Já tem um ano. Já estamos em 2025. E o povo ainda continua falando de mim, citando meu nome, me difamando, falando atrocidades comigo na internet. Mas já acabou [o BBB], e eu ganhei”, iniciou o baiano.

Davi pontuou que, após o prêmio que recebeu, conseguiu conquistar o maior objetivo da sua vida, “que era transformar a vida da minha família”. “Mas as pessoas têm raiva disso e continuam trazendo essa onda de ódio imensa para mim. E ficam me atacando na internet. Eu não vou parar de viver porque vocês querem não. Por mim, vocês que falam de mim, vão tudo para a casa do caralh*. Eu não estou nem aí para vocês não”, disparou.

Ele seguiu: “Um bocado de abestalhado falando da minha vida. Se eu namoro fala, se eu não namoro fala, se eu termino fala, se eu piso ali fala, se eu vou em um show fala, se eu bebo fala, tudo que eu faço fica falando. Meu irmão, pode continuar falando, porque você falando bem ou mal, mas falando da minha vida está ótimo. Não estão me afetando em nada. Porque vocês não pagam minhas contas. [...] Minha cabeça é de titânio. Vocês não me afetam. Para que está feio. Me esquece. [...] Não dependo de vocês para porr* nenhuma”.

Na oportunidade, Davi Brito pediu para as pessoas pararem de perseguir ele nas redes sociais. “Tão achando que eu vou me matar, que eu vou me jogar debaixo da ponte é? Que eu vou botar uma pistola na minha cabeça e vou atirar? Vocês pensam que eu vou fazer o que? Eu nunca vou fazer o que vocês querem. Pelo contrário, eu vivo e vivo muito. Enquanto vocês estão se matando, eu estou vivendo a vida”.

O campeão do BBB 24 completou: “Eu vou postar o que eu quiser porque o Instagram é meu. Vocês não vão mandar no meu Instagram. [...] Minha maior arma contra todos vocês, não é nem chegar aqui e ficar batendo boca com você, seus otários, é o meu silêncio. O meu silêncio mata cada um de vocês que não gosta de mim”.