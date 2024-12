Mani Reggo exibe novo corpo após silicone e lipoaspiração; veja vídeo

Mani Reggo está sendo cuidada por sobrinho em pós-operatório - Foto: Reprodução

A influenciadora baiana Mani Reggo surpreendeu os seguidores na manhã desta segunda-feira, 2, ao mostrar um vídeo com os resultados dos procedimentos estéticos que fez recentemente. A ex-namorada de Davi Brito fez lipoaspiração e implantou silicone nos seios.

"Não tem como saber onde a gente vai chegar sem ir. 'Que não seja apenas uma mudança estética, mas uma mudança de vida'", escreveu a influenciadora.

Nos comentários, anônimos e famosos elogiaram o novo corpo da baiana. "Eu amei! Isso aí! Se sinta maravilhosa", escreveu Sthe Matos. "Fique linda para você. Se ame. Invista em você", desejou Gretchen, acostumada a realizar procedimentos estéticos.

A baiana optou por realizar as operações após perder 13 quilos e o corpo ficar flácido.

“Decidi fazer a cirurgia plástica, porque eu tive emagrecimento muito rápido, eu perdi peso muito rápido, quase 13 kg em um ano. Fiquei com muita flacidez, mas antes também me incomodava muito”, disse ela.

“As pessoas falavam muito sobre minha aparência física, falavam da minha idade”, desabafou. “Eu sofri muito hate, mas também escutei o outro lado. As mulheres falam: ‘Mani, você está mais bonita’. ‘Você tem um sorriso bonito, eu tô me espelhando em você, eu tô caminhando porque você mostra que você não desistiu’. Isso é muito gratificante”, diz ela. “Vou me sentir mais feliz. Tô contando aqui o segundo pra realização da cirurgia”, finalizou.