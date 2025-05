Angélica se pronuncia após barraco com nora: "Duro demais"

Episódio ganhou as redes - Foto: Reprodução

A apresentadora Angélica, de 51 anos, veio a público nesta quarta-feira, 7, para comentar a polêmica envolvendo sua nora, Duda Guerra, de 16 anos, namorada de seu filho Benício Huck, também de 16, fruto do casamento com Luciano Huck. A adolescente se viu no centro de um embate virtual após um desentendimento com outras influenciadoras durante uma viagem a Gramado (RS).

O episódio ganhou as redes quando Antonela Braga, de 15 anos, afirmou ter sido alvo de uma crise de ciúmes de Duda após pedir para seguir Benício Huck no Instagram — incluindo o "dix", um perfil privado usado apenas por amigos íntimos. A situação teria desencadeado uma discussão na frente de outros influenciadores.

“Meu namorado me avisou que a Antonela havia pedido para seguir o dix dele com o dix dela. Esse perfil é privado, só para melhores amigos, é onde postamos intimidades. Eles nem se conhecem, nunca se viram”, disse Duda Guerra ao tentar justificar sua reação.

Antonela, por sua vez, alegou que seguiu Benício apenas por ele ser uma figura pública, comparando o gesto ao de seguir o ator Cauã Reymond. Duda rebateu: “Não, ele não é nenhum Cauã da vida. O Instagram dele é fechado, diferente de perfis públicos”.

Diante da repercussão, Angélica fez uma longa declaração nas redes sociais, lamentando a exposição precoce da adolescente e pedindo mais empatia: “Ontem, a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e, como mãe, foi doloroso ver como isso se espalhou”.

A apresentadora também relatou que, ao perceber o alcance da polêmica, tomou providências para conter os ataques: “Pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso.”.

No desfecho do texto, Angélica fez um apelo por ambientes digitais mais saudáveis: “Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão pra parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais pra quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense, juntos, os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso”.

Veja o pronunciamento de Angélica: