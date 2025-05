Conheça Antonela Braga, jovem envolvida em treta com nora de Angélica

A confusão começou durante a viagem - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O nome de Antonela Braga se tornou um dos mais comentados nas redes sociais nas últimas 24 horas. A jovem se envolveu em uma confusão com outras adolescentes após uma viagem a trabalho para Gramado, no Rio Grande do Sul.

Entretanto, muitas pessoas se questionaram sobre a vida da garota, de apenas 16 anos de idade, que protagonizou discussões com as influenciadoras Júlia Pimentel, Liz Macedo e Duda Guerra, nora de Luciano Huck e Angélica.

Duda a acusou de tentar dar em cima de seu namorado, Benício Huck, após Antonela pedir para seguir o perfil privado do rapaz, conhecido popularmente como "DIX".

Mas quem é Antonela Braga?

Natural do Rio de Janeiro, a jovem se tornou influenciadora digital ainda criança e conquistou uma legião de fãs. Atualmente, ela acumula mais de 1,8 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

Já em seu perfil do TikTok, Antonela possui mais de 5 milhões de admiradores, que acompanham fielmente seus conteúdos de moda, beleza e estilo de vida, onde ela conta tudo sobre seu dia a dia e compartilha momentos da rotina.

Amiga de alguns famosos, a adolescente já morou em Minas Gerais e é seguida no Instagram por personalidades como a influenciadora Malu Borges e a atriz Mônica Martelli.

Família famosa

Quem também produz conteúdo para as redes sociais é a mãe de Antonela, Nathalia Braga. A empresária possui mais de 700 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde compartilha dicas de emagrecimento e bem-estar.

A loira, que é mãe de outro garotinho, também dá palestras e mentorias sobre estética e saúde, a fim de motivar mulheres a buscarem a melhor versão de si mesmas no dia a dia.