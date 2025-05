Angélica curte comentário ofendendo nora: "Barraqueira"

Angélica detonou a namorada do filho - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Angélica resolveu se envolver na briga de sua nora, a jovem Duda Guerra, com a influenciadora Antonella Braga, nesta quarta-feira, 7. A apresentadora curtiu um comentário, feito em seu perfil do Instagram por uma seguidora, sobre a confusão das garotas e acabou deixando claro seu posicionamento.

“Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada, com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem. Deixa não, corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda”, escreveu a internauta, recebendo a curtida de Angélica.

A esposa de Luciano Huck ainda curtiu outro comentário que citava sua família. “Angélica, Deus abençoe sua família e livre vocês de todo o mal”, escreveu uma seguidora da famosa.

Após a repercussão, Angélica desativou os comentários de suas publicações mais recentes do Instagram, a fim de evitar confusão com o filho e a namorada dele.

Entenda a confusão

A briga entre Antonela e Duda Guerra começou durante uma viagem de trabalho das jovens com uma agência publicitária. Na ocasião, Duda foi questionar a colega o motivo dela ter seguido o perfil privado de Benício Huck, seu namorado.

Antonella se irritou com a forma que Duda falou, mas pediu desculpas, expondo o caso dias depois em seu perfil do TikTok. “Eu fiquei muito chateada quando a Duda veio de forma super grosseira, falar comigo e brigar comigo em um momento que eu estava super abalada com tudo o que estava acontecendo”, disse ela.

“Estava todo mundo no corredor, ela chegou em mim na frente de todo mundo, e falou: 'por que você está seguindo meu namorado?'. Até me ligaram depois para perguntar o que tinha acontecido. O motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela”, reforçou.

“O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio! Assim como eu sigo o Cauã Reymond. Por isso estou dando em cima dele?”, concluiu.

Duda também se pronunciou e explicou sua versão dos fatos, deixando claro que não pretende manter contato com Antonela. “Tudo começou no primeiro dia de viagem, estava tudo bem, até meu namorado me mandar mensagem falando que a Antonela Braga tinha solicitado para seguir o dix dele com o dix dela. Dix é uma conta privada, não uma conta normal”, disparou.

“Ele já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix. Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no normal. Não, ele não é nenhum Cauã [Reymond] da vida, não é como seguir ele porque o Instagram dele é aberto a qualquer pessoa. Se alguém quiser seguir, todo mundo pode, o do meu namorado não”, completou.