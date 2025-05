Mãe de Ludmilla detona pai da cantora; entenda a confusão

A mãe da artista refletiu sobre a confusão - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Silvana Oliveira usou suas redes sociais para criticar o pai biológico de sua filha, a cantora Ludmilla. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, na manhã desta quarta-feira, 7, e contou que o rapaz desprezou a famosa quando ela não era conhecida nacionalmente.

“Estou aqui na varanda do meu quarto, em Miami, e fico aqui refletindo: como o mundo dá voltas. Quem diria que uma filha, que o pai tanto desprezou, não quis saber, hoje em dia é uma das maiores cantoras do Brasil. É, meu amor, o mundo dá voltas. Lamentável, senhor, queria ter as mesmas coisas que eu. Não tem. E nem estou falando de bens naturais, não”, disse ela.

“Estou vivendo a minha melhor fase: meus filhos criados, vou ser avó daqui a uns dias e sou amada pelos meus filhos e não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo novamente para criá-los. Já o senhor, ficou só com a parte do espermatozoide. Quanta ironia do destino”, completou.

Entenda a treta

A declaração de Silvana foi dada após Luiz Antônio Silva, pai de Ludmilla, conceder uma entrevista ao podcast ‘GeralPod’ e revelar que gostaria de reencontrar e manter contato com a artista.

Na gravação, ele alegou que não entende o motivo do afastamento entre os dois e ressaltou que não guarda mágoas da cantora por causa disso. Ele também contou que já foi ajudado financeiramente por ela em determinada fase de sua vida.

Discreta sobre sua vida pessoal, Ludmilla não se manifestou publicamente sobre o assunto e está focada no nascimento de sua primeira filha, Zuri, fruto da relação com a dançarina Brunna Gonçalves.