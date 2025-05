Vídeo: Franklin Reis é recebido em clima de festa na 1ª noite solto

Justiça converteu prisão preventiva para domiciliar no último dia 9 de abril - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A saída do influenciador Franklin Reis da cadeia, na tarde de terça-feira (6), movimentou a internet baiana. Entre comemorações dos fãs e questionamentos da população sobre qual será o desenrolar do caso, uma motivação em comum uniu apoiadores e curiosos: a vontade de ser como seria o primeiro dia dele fora da prisão.

Franklin ficou atrás das grades por quase um mês. Ele foi preso no último dia 9 de abril, curiosamente, na data em que faz aniversário, por suspeita de integrar um esquema criminoso que lavava dinheiro do tráfico a partir de rifas ilegais e fraudadas.

Nesta semana, a Justiça converteu a prisão preventiva em cumprimento de medidas cautelares, o que permitiu que o blogueiro e mais seis outros suspeitos fossem liberados para casa.

De volta às ruas, mas usando tornozeleira eletrônica e com algumas restrições, o blogueiro se manteve discreto. A primeira ação dele foi reencontrar os familiares, que aguardavam pela sua liberação na frente da sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, no bairro da Baixa do Fiscal, em Salvador.

Em um vídeo publicado pela influenciadora Téssia Reis, irmã de Franklin, é possível ver o momento exato em que ele é solto e se reencontra com os parentes. Ele abraça cada um e demonstra estar bastante emocionado.

O clima no lar foi de festa. Inclusive, os advogados envolvidos na defesa do caso foram convidados para almoçar. Logo depois, Franklin Reis cortou o cabelo e se preparou para um outro grande reencontro.

Com a notícia do cumprimento de prisão domiciliar de Franklin Reis e alguns outros suspeitos, desde a tarde de segunda-feira, 5, a família do influencer digital se reuniu para fazer uma recepção calorosa no momento em que ele chegasse em casa. Porém, a saída dele só aconteceu nesta terça, 6.

Os familiares do influenciador usaram camisas combinando para fazer uma homenagem, os parentes de Franklin compareceram até a porta da sede da Delegacia de Furtos e Roubos, localizada na Baixa do Fiscal, em Salvador.

Operação Falsas Promessas

O influenciador Franklin Reis é apenas um dos 21 alvos da Operação Falsas Promessas. Promovida pela Polícia Civil, a investigação mirou um suposto esquema de rifas ilegais que teria movimentado R$ 500 milhões.

Outras pessoas também foram alvos da operação, durante a primeira e segunda fase das investigações, como Nanan Premiações, Ramhon Dias e Jhones Rifas, rifeiros que também atuam como influenciadores digitais, e o policial militar e também influencer Alexandre Tchaca.

No último final de semana, a Justiça converteu a prisão preventiva de sete suspeitos em medidas cautelares. São eles: Alan dos Santos Souza, Almir Witzlebem Barradas Neto, Antônio César de Jesus, Edson Paim de Oliveira Júnior, Franklin de Jesus Reis, Lázaro Alexandre Pereira de Andrade e Ludmila Soares do Nascimento.