Preta Gil recebe alta e Gilberto Gil celebra retorno da filha

Gilberto Gil, Preta Gil e Flora Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar e o seu pai, Gilberto Gil, celebrou a vitória da filha em uma publicação feita nesta quarta-feira, 7. A postagem compartilhada com Flora Gil está no perfil oficial do casal. A artista trata um câncer colorretal.

“Preta de volta em casa”, escreveu na legenda da publicação. Na foto publicada, Preta Gil aparece sorrindo ao lado do pai e da madrasta. Nos comentários, a artista recebeu o carinho de diversos amigos famosos e seguidores.

“Amém”, comemoraram Giovanna Ewbank e Luana Xavier. Rita Araújo, Emanuelle Araújo, Lulu Santos e Samuel Rosa comemoraram com emojis a recuperação de Preta Gil. “Muita força e saúde pra ela. Estar perto da família, de Gilberto Gil principalmente, certamente é bálsamo pra Preta”, disse um internauta. “Graças a Deus, as Santinhas e aos orixás! Preta, toda saúde para você!”, escreveu outra.

Veja a publicação:

Internação de Preta Gil

Preta Gil voltou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último final de semana. A cantora posou em um registro ao lado de amigas famosas como Carolina Dieckmann, enquanto usava um roupão hospitalar.

Procurada pela revista ‘Quem’, a assessoria da artista confirmou a informação e revelou que ela foi internada para realizar alguns exames de rotina para verificar o avanço do câncer no corpo.

Essa é a segunda internação da famosa na unidade de saúde em menos de um mês. Ela ficou no local entre os dias 6 e 16 de abril, tratando da doença na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI.

Tratamento fora do Brasil

Em entrevista recente do programa ‘Domingão Com Huck’, da TV Globo, a cantora revelou que pretende terminar o tratamento fora do Brasil, pois já esgotou todas as possibilidades de cura que havia no país.

“Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse ela na ocasião.

Entretanto, a madrasta da artista, Flora Gil, contou que ainda não há previsão para a ida da cantora ao exterior para fazer o tratamento adequado para a doença, que voltou em quatro lugares diferentes.