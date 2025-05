Em tratamento, Preta Gil relembra momento emocionante: “Cura”

Preta Gil segue em tratamento contra o câncer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Preta Gil, que segue em tratamento contra o câncer, emocionou o público ao fazer uma participação especial no show da turnê Tempo Rei, em São Paulo, no último sábado, 26. Ela surpreendeu a plateia ao subir ao palco ao lado do pai, Gilberto Gil, para cantarem juntos a canção ‘Drão’.

A apresentação aconteceu um pouco mais de uma semana após a artista receber alta do Hospital Sírio-Libanês.

Preta falou sobre a emoção de participar do espetáculo. “Venho aqui reverenciar ele, em primeiro lugar, reverenciar toda essa história linda que é contada nesse espetáculo. Mas eu venho também receber minha dose de cura, por vários aspectos, dele, da banda, dos meus familiares, do público”, declarou nas redes sociais.

Ela seguiu: “É muito forte toda vez que a gente canta juntos, especialmente essa música, Drão, que ele fez pra minha mãe quando se separaram. Então, é uma canção que tem um simbolismo muito grande pra mim. É emocionante. Estou me sentindo viva, bem e feliz por viver mais esse momento histórico com meu pai”.

Em uma publicação no Instagram, Preta escreveu: “No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando “Drão”, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar pra sempre comigo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro se reinventa, se fortalece e que a música é a nossa forma mais bonita de eternizar isso. Amo você, pai!”

Mãe de Preta Gil se emociona

A mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha, se emocionou ao ver a filha cantando a música ‘Drão’ com Gilberto Gil, durante o último show da turnê Tempo Rei. A canção foi escrita pelo artista inspirada na então esposa após a separação do casal, em 1982.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Sandra, que ganhou o apelido de Drão dado por Maria Bethânia, emocionada ao ouvir o ex-marido e a filha no palco. Além de Preta, os dois também são pais de Pedro, que morreu em um acidente de carro em 1990 no Rio de Janeiro, e Maria.

Veja o momento:

Gilberto Gil também foi às lágrimas ao cantar ao lado da filha, que está enfrentando uma árdua luta contra o câncer. Preta foi ovacionada pelo público presente no local.

Assista:

Participação de Preta não estava prevista

Preta subiu ao palco ao lado da irmã Nara Gil e da cunhada Mariá Pinkusfeld, que são backing vocals da banda. A participação da cantora não estava prevista, mas além de cantar ela mandou um beijo para os irmãos que fazem parte da banda.

O momento foi extremamente aclamado tanto no Allianz Park, onde aconteceu o show, quanto nas redes sociais.

Assista um trecho da apresentação:

Preta teve alta no último dia 16, após ficar internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo por quase 15 dias.