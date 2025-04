Preta Gil recebe alta após quase 15 dias de internação

Preta Gil recebeu alta médica após 14 dias - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil recebeu alta médica nesta quarta-feira, 16, após passar quase 15 dias internada em um hospital de São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada pela assessoria da artista.

“Ela teve alta hoje e está bem, está em casa já”, informou a equipe dela em nota. A filha de Gilberto Gil foi internada inicialmente no Hospital e cinco dias depois foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, através de UTI aérea.

A famosa está tratando de um câncer no intestino e revelou recentemente que se mudará para os Estados Unidos para continuar com o tratamento da doença, pois já esgotou todas as possibilidades no Brasil.