Famoso faz confissão sobre vida sexual de Gugu: "Sentou na mandioca"

Gugu Libertao teve sua vida íntima exposta pelo amigo - Foto: Reprodução | Instagram

Rafael Ilha voltou a falar sobre as intimidades da vida de Gugu Liberato. Após expor detalhes inusitados sobre a morte do apresentador, o ex-A Fazenda fez uma confissão envolvendo o a vida sexual do amigo.

“Antes que as pessoas falem merd*, eu nunca dei a bunda para o Gugu. Nunca precisei disso. Foi pelo meu trabalho e talento. E, se eu tivesse feito, não ligaria de falar”, iniciou ele, em entrevista ao podcast ‘Podcastro’.

“Tem muita gente casada e com filho que sentou muito na mandioca, gritou muito em cima dele. O negócio dele era homem”, completou o famoso, deixando claro que o comunicador se envolvia com diversas pessoas discretamente.