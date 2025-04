Esposa de Thiago Silva reage ao receber pergunta sexual

Belle Silva falou abertamente sobre sexo - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Belle Silva deu o que falar nas redes sociais ao receber uma pergunta ousada, feita por uma seguidora do Instagram, nesta terça-feira, 15. Esposa do jogador Thiago Silva, ex-PSG e Seleção Brasileira, atualmente zagueiro do Fluminense, a morena foi questionada sobre enforcamento na hora do sexo e brincou com a situação.

“É pecado ser pedida para ser enforcada perto da Semana Santa?”, perguntou a internauta. Animada, a famosa respondeu: “Se essa querida pensou igual a mim, é porque a semana é santa, pero yo no soy. Se for isso, filha, vai! Que os anjos digam amém. Não é pecado, não. Eu iria! Beijo!” , disparou.

A resposta acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Gente, eu adoro a Belle. Não sei pq tanto hate em cima dela. Ela tem um humor ácido, duvidoso, eu amo!”, disse uma. “Desde que o marido/namorado seja da mulher que tá perguntando, tudo bem. Se for o homem das outras é pecado”, brincou outra.