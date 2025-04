Ratinho se pronuncia sobre acusação de estupro: "Chato pra caralh*"

Ratinho detona Mesquita em meio a acusação: "Chato pra caralh*" - Foto: Reprodução

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, voltou a comentar publicamente o caso envolvendo Otávio Mesquita e a comediante Juliana Oliveira, ex-integrante do The Noite. Durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 16, Ratinho afirmou que Mesquita tem um comportamento inconveniente e chamou o colega de “chato pra caralho”.

Juliana acusou Otávio Mesquita de estupro após um episódio ocorrido nos bastidores da emissora, envolvendo toques e comentários de cunho sexual. Ao comentar o caso, Ratinho reforçou que gosta da comediante e lamentou a situação:

Eu gosto muito da Juliana como pessoa, sempre me tratou muito bem e eu sempre tratei ela muito bem. Nunca acreditei que ela fosse achar ruim uma brincadeira daquela do Mesquita, que é chato pra caralho. Eu adoro ele como pessoa, mas ele passa do limite Ratinho

Ratinho também comentou sobre o comportamento constante de Mesquita nos bastidores da televisão. “Ele é insuportável. Ele não é um cara que brinca e para. Uma vez eu fui no salão do Jassa e ele ficava esfregando o pinto [em mim]”, contou, em tom de crítica.

Durante a conversa, o apresentador Emílio Surita concordou com as observações de Ratinho e também reforçou que o comportamento de Mesquita ultrapassa os limites do aceitável: “Ele pega no saco, ele é assim. Porra, Mesquita, para com isso”, disse o comunicador.