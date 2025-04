Cadê O Kannalha? Relação com Preta Gil levanta dúvidas

Preta Gil e O Kannalha - Foto: Reprodução

Após ser apontado como possível affair de Preta Gil, o cantor baiano O Kannalha não tem mais sido visto em público com a artista. A última aparição pública registrada dos dois ocorreu durante o Carnaval de Salvador, no Camarote Expresso 2222. Na ocasião, a filha de Gilberto Gil estava acompanhada da mãe e da avó de O Kannalha, o que indicava uma relação próxima com a família do cantor.

Ainda durante o Carnaval de Salvador, Preta Gil fez questão de expor o carinho que tem pelo baiano e deu detalhes sobre o nível de amizade entre eles. "Ele mesmo brinca com isso. Quem conhece Danrlei, como eu conheço, sabe que são pessoas distintas, o Kannalha e o Danrlei. Mas o Kannalha é isso, paquera a Preta Gil, eu paquero ele e tá tudo certo", declarou ao Grupo A TARDE.

Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, o Kannalha prestou apoio à cantora ao publicar um vídeo em que ela aparecia fazendo exercícios físicos, após passar mais um mês internada. Ela havia sido submetida a uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores. "Cada dia mais forte, está pago!", publicou o cantor, incentivando a herdeira de Gilberto Gil. Como resposta, ela se declarou ao parceiro: "Com seu incentivo foi melhor".

Por conta da ausência de manifestações e interações públicas nos últimos dias, um suposto distanciamento entre eles vem sendo especulado, especialmente neste mês, que a cantora foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, devido a complicações no tratamento contra um câncer colorretal diagnosticado no início de 2023.

Em entrevista à revista Veja, o cantor Gilberto Gil, pai da artista, afirmou que a ida de Preta para os Estados Unidos em busca de novos tratamentos ainda está em fase de avaliação. “Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e outro em Los Angeles”, disse o cantor.

O Portal MASSA! entrou em contato com a equipe de O Kannalha para apurar se o suposto afastamento procede ou não. A matéria será atualizada quando houver respostas.