Cantor famoso trai namorada com influenciadora: “Estou muito mal”

As moças discutiram publicamente nas redes sociais - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Felipe Amorim está solteiro novamente. O cantor terminou seu namoro pela segunda vez com a estudante Milca, que anunciou o fim através do perfil de fofocas ‘Subcelebrities’, nesta quarta-feira, 7.

A jovem contou que foi traída pelo artista, que está vivendo um caso com a influenciadora digital Duda Kropf, que possui quase dois milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. Ela compartilhou prints de mensagens enviadas à moça, que a bloqueou nas redes sociais.

“Nessa situação inteira, esperava de você o mínimo de consideração por ser mulher. Estou muito mal com essa situação. Vocês dois foram baixos em relação a tudo. Só eu sei o que estou passando e lutando por um relacionamento que claramente ele não está mais”, disse ela na mensagem.

Em conversa com a página, Milca ainda revelou que está buscando paz em sua vida e não pretende mais falar sobre o assunto. “Só quero paz. Voltei achando que poderia ser melhor e não foi, a gente acha que as coisas podem mudar quando a gente ama alguém, só que isso acaba nos cegando para o que realmente é”, disparou.

Caso antigo

Milca também contou que o caso de Duda e Felipe é antigo, pois os dois estavam trocando mensagens há um tempo e se encontraram escondidos na Villa JK, casa de festas localizada em São Paulo, cidade em que Duda mora.

No dia seguinte ao término, o artista foi flagrado em outra festa com Duda e curtiu a noite do último domingo, 4, com ela no cinema. Onde foram flagrados por pessoas que passavam pelo local.

Negação

Entretanto, Duda e Felipe negam que tenham se envolvido amorosamente quando ele ainda estava comprometido com Milca. O artista comentou em um post de uma página de fofocas sobre o assunto. “Não trai, a gente terminou”, escreveu ele.

Já Duda fez um post em seu perfil no ‘X’, antigo Twitter, deixando claro que não sabia que o famoso namorava. “Não fiquei com ninguém que estava comprometido, jamais faria isso, só saibam disso”, disparou.