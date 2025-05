Barraco Teen: entenda tudo sobre a treta da Nora de Angélica e Huck - Foto: Reprodução

A influenciadora Duda Guerra se desentendeu com Antonela Braga nas redes sociais por conta de ciúmes de seu namorado, Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. A briga teve início durante uma viagem com outros criadores de conteúdo e logo se tornou pública, rendendo vídeos e comentários dos envolvidos.

Entenda o caso

O estopim aconteceu quando Antonela pediu para seguir o dix — perfil privado e mais íntimo no Instagram — de Benício Huck. Internautas notaram que ela começou a aparecer sozinha em vídeos da viagem, sugerindo que estaria sendo excluída. Em resposta, Antonela gravou um vídeo explicando que Duda Guerra ficou incomodada com sua aproximação com Benício.

A gravação foi o início de uma sequência de desabafos nas redes, com cada uma das influenciadoras trazendo sua versão da história.

Meu namorado já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix, que é só para melhores amigos, para postar intimidades, coisa que você não postaria com o Instagram normal. Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram Duda Guerra

Duda Guerra e Antonela | Foto: Reprodução

O que diz Antonela?

Antonela Braga publicou um vídeo nas redes sociais para se defender de acusações que recebeu de Duda Guerra. Ela afirmou que ajudou Duda no início da carreira e que só seguiu Benício por curiosidade, sem segundas intenções, já que ela faz parte do mesmo ciclo social do garoto e ele é famoso.

Eu só queria seguir ele porque me deu curiosidade. Ele é filho de gente famosa. Isso não quer dizer que eu estava dando em cima dele, mas ela quis tirar proveito da situação para se aproximar de pessoas que dariam mais engajamento para ela Antonela

Ela também contou que pediu desculpas para Duda, mas foi ignorada. “Ela falou super rude comigo, todo mundo achando que eu estava fazendo algo muito errado. Não tinha o que eu falar".

Quem é quem?

Duda Guerra é influenciadora digital e atual namorada de Benício Huck. Conhecida nas redes por seu estilo e lifestyle, Duda tem se destacado entre o público teen e circula em eventos com outros criadores de conteúdo.

Antonela Braga também é influencer teen e compartilha seu dia a dia com vídeos de moda, beleza e rotina. A jovem acumula seguidores principalmente no TikTok e Instagram.

Benício Huck, filho do apresentador Luciano Huck e da artista Angélica, é discreto nas redes sociais, mas atrai atenção do público jovem por conta de sua família e recente namoro com Duda.