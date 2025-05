Cantor paga multa milionária ao mudar do funk para o gospel

O cantor foi obrigado a pagar uma multa contratual - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Jottapê está quase totalmente livre de seu contrato com uma gravadora de funk. O cantor, que ficou conhecido após estrelar a série ‘Sintonia’, da Netflix, fez um post em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 9, e contou que está prestes a quitar sua dívida de R$ 3 milhões com a empresa.

“Estamos passando aqui para avisar vocês que chegou o dia que a gente esperou muito. Foram dois anos muito difíceis para a gente. Como vocês sabem, eu estou pagando a multa contratual e não podia lançar as músicas que Jesus já tinha me entregado, porque tinha contrato com produtora de funk. Depois de muito tempo e oração, a gente conseguiu esse destrave”, disse ele.

“A gente conseguiu o destrave antes de terminar de pagar. Eram três milhões. Agora, falta um milhão e pouco. A gente vai continuar provando. Deus está provendo”, completou o famoso.

Evangélico, o artista ainda confessou que está pronto para fazer sua transição de carreira e lançar seu álbum de música gospel em breve. “A gente vai poder começar a gravar, fazer os clipes e lançar as músicas. Com as músicas, a gente consegue rentabilizar melhor para poder arcar com essa dívida o mais rápido possível. São músicas que vão edificar muito o coração de vocês”, explicou.

“Tudo com propósito e base bíblica. Em breve tem lançamento do livro que escrevi contando tudo isso que a gente passou. Esse meu processo pode edificar avida de muitos jovens, maridos e famílias. Tudo que a gente arrecadar com o livro, a gente vai direcionar para essa dívida. Agora vou poder seguir o chamado com 100% do que Deus me proporcionou”, concluiu.