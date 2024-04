“Sintonia”: Netflix confirma início das gravações da última temporada | A TARDE

As gravações da quinta e última temporada de “Sintonia” começaram, segundo a Netflix. A série é uma das produções brasileiras de maior sucesso do streaming vermelho. A informação também foi divulgada no Instagram oficial da plataforma e do programa nesta segunda-feira, 8.

Veja:

A última temporada traz de volta o trio Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê). O novo ano promete trazer desafios que vão determinar o destino dos protagonistas.



Produzida pela Gullane, Sintonia baseia-se em uma ideia original de KondZilla e foi criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella. A direção dos episódios da quinta temporada é de Johnny Araújo, Daniela Carvalho e Denis Cisma, e a produção executiva de Caio Gullane e Fabiano Gullane.