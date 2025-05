VÍDEO: Gracyanne admite que quer voltar com Belo

Gracyanne admite que quer voltar com Belo; confira o vídeo - Foto: Reprodução

Gracyanne Barbosa abriu o coração em entrevista ao jornalista Leo Dias nesta segunda-feira, 12, ao revelar que deseja reatar o relacionamento com Belo. O casal, que ficou junto por 16 anos, anunciou a separação no ano passado. Atualmente, o cantor vive um novo romance com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

Ao ser questionada se ainda gostaria de voltar com o ex-marido, Gracyanne foi direta: “Quero”, disse, após fazer suspense e afirmar que respeita o atual relacionamento de Belo. A declaração pegou os fãs de surpresa e reacendeu rumores de uma possível reconciliação. “Você sabe que eu não minto, mas não posso falar muito por respeito”, afirmou a musa fitness.

Reencontro recente reacende esperanças

Gracyanne e Belo se reencontraram recentemente na festa de aniversário de Leo Dias, na última quarta-feira, 7, em São Paulo. A presença dos dois no evento alimentou rumores de que a relação poderia ser retomada. Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, não compareceu à celebração. Ao ser questionada no Instagram, ela justificou a ausência sem entrar em detalhes.

Assista o vídeo: