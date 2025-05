Gabigol e irmã de Neymar levantam suspeitas de novo término

Rafaella deixou de seguir o camisa 10 no Instagram - Foto: Reprodução | Redes sociais

Mais um possível ponto final no conturbado relacionamento de Gabigol e Rafaella Santos agitou a web nesta segunda-feira, 12. O atacante do Cruzeiro apagou de suas redes sociais todas as fotos com a influenciadora, alimentando os rumores de um quinto término do casal, que reatou pela última vez em dezembro de 2024.

Além da exclusão dos registros românticos, a irmã de Neymar também deixou de seguir o camisa 10 no Instagram, o que não passou despercebido pelos internautas. “Gabigol e Rafaella terminando pela milionésima vez, morro”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter). Outro seguidor questionou: “Será que o Gabi e a Rafa terminaram? Ou não gostam de expor o relacionamento?”.



Gabigol tem o hábito de publicar compilados com momentos marcantes das semanas, mas recentemente arquivou os conteúdos em que aparecia ao lado de Rafaella, incluindo jantares e passeios com pets. Até a publicação desta matéria, nem o jogador nem a influenciadora, de 28 e 29 anos respectivamente, haviam se pronunciado oficialmente.

O romance, cheio de idas e vindas, começou em 2015 e foi assumido publicamente apenas dois anos depois, em 2017. Em setembro de 2024, anunciaram o término, mas voltaram a dar indícios de reconciliação em dezembro, quando fãs notaram que ambos estavam no Japão ao mesmo tempo.

As suspeitas aumentaram após um vídeo mostrar o videomaker de Gabigol jantando com Diego Magio, amigo próximo de Rafaella. Pouco depois, o casal confirmou a retomada do relacionamento ao publicar uma foto juntos.