Influenciadora descobre que namorado tinha esposa e amante

A moça estava sendo namorada e amante - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Ravena Hanniely passou por uma situação inusitada em seu antigo relacionamento. A influenciadora digital fez um post em seu perfil do Instagram, nesta semana, e revelou que descobriu que seu namorado tinha uma esposa e uma amante.

Ela contou que começou a desconfiar dos sumiços repentinos do rapaz e contratou um detetive particular para saber se estava sendo traída ou não. “Achei que estava em um namoro, mas virei parte de uma equação com quatro pessoas”, disse ela.

A jovem ainda afirmou que a amante acreditava ser a única que mantinha um caso extraconjugal com o rapaz, mas a esposa dele não sabia de nenhuma das outras duas moças.

“Hoje eu rio, mas na hora fiquei em choque. E pensar que eu ainda me sentia culpada quando ele não respondia. No fim, ele tinha mais agenda amorosa que tempo útil”, brincou.