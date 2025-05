Gabigol acende rumores de término com irmã de Neymar

Gabigol e Rafaella haviam reatado o namoro - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Gabigol intrigou os seguidores nesta segunda-feira, 12, após arquivar ou apagar as fotos do Instagram ao lado da namorada, a influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar.

A loira também deixou de seguir o perfil do craque do Cruzeiro, aumentando os rumores de um possível término entre eles, que estão juntos desde dezembro de 2024, mas vivem um romance de idas e vindas desde 2015.

As assessorias dos famosos não se manifestaram publicamente sobre o caso, mas internautas já estão comentando sobre o suposto novo término do casal, que vinha compartilhando alguns momentos especiais com os usuários das redes sociais.

“Gabigol e Rafaella terminando pela milionésima vez, morro”, escreveu um rapaz na rede social X, o antigo Twitter. “Será que o Gabi e a Rafa terminaram? Ou não gostam de expor o relacionamento?”, perguntou outra fã do casal.