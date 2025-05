Aline Patriarca celebra aniversário de ingresso na PM da Bahia

Aline trabalhava na PM antes de entrar no reality - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Aline Patriarca usou suas redes sociais para celebrar o dia em que entrou para a Polícia Militar da Bahia. A ex-participante do BBB 25 compartilhou alguns registros utilizando o uniforme de trabalho, neste domingo, 11, e agradeceu o período em que atuou em defesa da segurança pública.

“Três anos de uma das minhas melhores escolhas. A Polícia Militar da Bahia foi um divisor de águas na minha vida. Serei eternamente grata por tanto aprendizado, e foi uma honra ombrear com tantos profissionais preparados e humanos. Minha continência a essa instituição que me ensinou a ser a minha melhor versão”, escreveu ela.

Vale lembrar que Aline foi exonerada do cargo de soldado da Polícia Militar pouco antes de entrar no BBB. Ela entrou no programa acompanhada do melhor amigo, Vinicius Nascimento e conquistou uma legião de fãs após sua saída.

Durante sua atuação como PM, Aline ficou conhecida nas redes sociais após viralizar fazendo uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar em um idoso, que sofreu um ataque cardíaco no bairro do Comércio, em Salvador.