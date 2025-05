Bateu saudade? Gracyanne compartilha post a chamando de mulher de Belo

Gracyanne e Belo terminaram em 2024 - Foto: Foto: TV Globo | Instagram

Gracyanne Barbosa deu o que falar neste domingo, 11, após compartilhar um post em que é chamada de “mulher de belo”, seu ex-marido. A musa fitness republicou uma frase que falava sobre o Dia das Mães e a citava.

“Feliz dia da 'daqui a pouco tá igual à mulher do Belo'”, dizia a publicação. Entrando na brincadeira sobre a comparação das mães com seu corpo, a morena reforçou que elas sempre acreditam na teoria de que se as jovens treinarem muito ficarão igual a ela. “Mães sempre acreditam”, disparou.

| Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O que chama atenção é que Gracyanne e Belo estão separados há quase um ano. Eles ficaram juntos por mais de 16 anos juntos e anunciaram o término em abril de 2024, após a ex-BBB ser acusada de traí-lo com o personal trainer, o que foi negado por eles depois.

Declaração de amor

Recentemente, Gracyanne fez uma declaração em celebração ao aniversário de Belo. Ela relembrou os momentos especiais vividos por eles e afirmou que ainda ama o ex profundamente.

“Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida. Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro. Independente dos caminhos que a vida tomou, desejo a ele um novo ciclo de luz, paz, sabedoria e proteção”, escreveu ela.

“Que Deus continue guiando seus passos e afastando tudo aquilo que não é verdadeiro. O tempo pode passar, mas o carinho e a gratidão permanecem”, concluiu a famosa.