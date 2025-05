Justin Bieber segue atriz da Globo no Instagram e intriga web

BRASIL NO TOPO

Justin seguir a jovem repentinamente no Instagram - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Justin Bieber deixou os seguidores intrigados ao começar a seguir o perfil de Cecília Chancez no Instagram, neste final de semana. Internautas notaram o follow do artista internacional na atriz global, que interpreta a personagem Dara, na novela ‘Dona De Mim’.

A moça também segue o perfil do cantor, que é casado com a modelo Hailey Bieber, que possui parte da família brasileira, como sua avó paterna, que morava na região de Minas Gerais.

Hailey já tentou se arriscar no português e costuma compartilhar alguns registros consumindo alimentos brasileiros como pão de queijo, refrigerantes guaraná, brigadeiro e muitos outros.

Recentemente, Hailey compartilhou um post do filho dela com Justin, Jack Blues Bieber, de apenas 7 meses usando uma roupinha verde e amarela com o nome Bieber atrás e o número 10, representando o Brasil.