Ex de Andressa Urach grava vídeo com ator do “membro gigante” e choca

Cassiano França segue surpreendendo os internautas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex de Andressa Urach, Cassiano França, conhecido como Kylian, compartilhou nas redes sociais um vídeo no qual aparece com Brena Barbosa e Jefão, que são do ramo da criação de conteúdo adulto. A gravação chamou a atenção dos internautas.

“O que você faz para o seu cabelo ficar assim?”, questiona Brena, que aparece sentada num sofá com o famoso. “Ah, nada, só pinto de preto”, responde Cassiano, que depois se surpreende ao ver Jefão, que estava atrás do móvel e aparece questionando a frase.

Para quem não lembra, Jefão gravou filme adulto com Luiza Ambiel, que demonstrou preocupação com o “membro gigante” do rapaz. “Os fãs viviam pedindo o Jefão. Eu não conhecia o Jefão e fui ver quem era. Quando eu vi, falei, ‘ah, não, vou gravar não, Deus me livre’. Ele tem um cinto que dá volta. Vou não! A gente ficou conversando, tentando acertar as agendas, porque ele também vive na correria. E eles pedindo!”, disse Ambiel em entrevista ao Purepeople.

Os internautas reagiram ao vídeo de maneira divertida. “Você é grande, irmão, quase 2 metro de altura, mas se ele bota você na chapa você nem anda, certeza", brincou um internauta. Outra pessoa escreveu: “Eu não aguento esse Jefão!”.

Assista ao vídeo:

Conteúdo adulto com o irmão

Procurando uma maneira de voltar a ser assunto, Cassiano França surpreendeu os fãs nas redes sociais ao compartilhar um conteúdo adulto gravado com o próprio irmão.

Ele publicou no X, antigo Twitter, um vídeo no qual aparece nu e no banho ao lado do irmão.“Pediram tanto gravação com meu irmão que saiu”, escreveu ele, sem revelar o nome do familiar.

Os internautas não deixaram o vídeo passar despercebido e se manifestaram sobre a atitude do ex de Andressa Urach.

“Era só o que tava faltando… parece que esse tal de Kylian (ex da Andressa Urach e best do filho dela) tá anunciando vídeos e collabs com o próprio irmão. O fim dos tempos está chegando mesmo, bem que a igreja avisou”, disparou um internauta.

“E lá vai as gays desesperadas comprarem e não verem nada. O cara é o maior 171 do meio, não mostra nada”, detonou outro. “Tudo mentira! Isso é golpe! Não tem nada disso no Privacy dele!”, acusou um terceiro.

“Nada demais, só dois homens tomando banho igual em vestiário de time de futebol! Não caio nessa”, comentou outro.