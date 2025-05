Pastor de 15 anos pede prisão de Andressa Urach: “Trabalha com prostituição”

Miguel Oliveira, o “pastor mirim” - Foto: Divulgação

Miguel Oliveira, o “pastor mirim”, deu uma resposta afiada às críticas de Andressa Urach. A influenciadora chegou a dizer que os pais do adolescente de 15 anos deveriam ser presos após as polêmicas recentes.

Segundo Miguel, quem deveria ser presa era Andressa Urach, por permitir que o próprio filho filmasse o seu conteúdo 18+.

“Esses dias, uma moça que trabalha com prostituição e cujo filho grava ela em filmes eróticos, disse que meus pais deveriam ser presos. Os meus pais têm que ser presos por me apoiarem a estar na igreja, mas ela deveria ser presa por incentivar o filho a filmá-la fazendo atos sexuais”, afirmou ele, ao portal Assembleianos de Valor, que seguiu:

“Eu vi pessoas aplaudindo ela quando falou isso, como se fosse a ‘salvadora da pátria’”.

Entenda a polêmica entre Andressa Urach e o pastor mirim

Tudo começou quando Andressa Urach postou um vídeo criticando duramente a postura de Miguel Oliveira, conhecido por Pastor Mirim. O jovem, de 15 anos, se popularizou após afirmar ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos.

No vídeo, Urach fala que Miguel deveria estar no colégio e não enganando as pessoas com falsas promessas.

“Para de enganar as pessoas querendo comprar milagres. Bando de fariseu, raça de víboras, enganadores. O próprio Jesus só foi exercer o ministério dele depois de adulto. Essa criança tem que estar no colégio estudando, e não sendo usada para tirar dinheiro das pessoas ou explorar a fé delas. Ninguém pode comprar milagre, o milagre vem da fé” disparou Andressa.

O Conselho Tutelar chegou a proibir que Miguel continuasse a realizar cultos/pregações em igrejas evangélicas. Ainda segundo a decisão, o jovem pastor também terá que ficar afastado das redes sociais, proibido de postar vídeos de pregação e revelação.