Andressa Urach detona Pastor Mirim: "Para de enganar as pessoas"

Jovem, de 14 anos, se popularizou após afirmar ser capaz de curar o câncer - Foto: Reprodução

Andressa Urach, produtora de conteúdo adulto, postou nesta quarta-feira, 30, um vídeo criticando duramente a postura de Miguel Oliveira, conhecido por Pastor Mirim. O jovem, de 14 anos, se popularizou após afirmar ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos.

No vídeo, Urach fala que Miguel deveria estar no colégio e não enganando as pessoas com falsas promessas.

“Para de enganar as pessoas querendo comprar milagres. Bando de fariseu, raça de víboras, enganadores. O próprio Jesus só foi exercer o ministério dele depois de adulto. Essa criança tem que estar no colégio estudando, e não sendo usada para tirar dinheiro das pessoas ou explorar a fé delas. Ninguém pode comprar milagre, o milagre vem da fé” disparou Andressa.

Também nesta quarta, o Conselho Tutelar proibiu que Miguel continuasse a realizar cultos/pregações em igrejas evangélicas. Ainda segundo a decisão, o jovem pastor também terá que ficar afastado das redes sociais, proibido de postar vídeos de pregação e revelação.