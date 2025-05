Luva de Pedreiro e mais: 5 famosos que tiveram problemas na justiça com empresários

Sucesso meteórico nas redes sociais, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, viu sua trajetória ser marcada por uma das maiores polêmicas do mundo digital. Nesta semana, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o influenciador indenize seu ex-empresário Allan Jesus em mais de R$ 5,5 milhões por ter rompido o contrato de agenciamento de forma unilateral. A sentença, proferida pela 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, inclui também o pagamento de R$ 120 mil por danos morais à empresa ASJ Consultoria, do ex-agente.

Mas Luva não está sozinho. Ao longo dos anos, diversos nomes da música e do entretenimento, tanto no Brasil quanto fora dele, também enfrentaram disputas judiciais e desacordos com seus empresários. De Taylor Swift a Anitta, listamos cinco casos marcantes de celebridades que travaram verdadeiras batalhas para recuperar o controle de suas carreiras.

1. Taylor Swift

Briga virou série documental no Max | Foto: Divulgação

Taylor Swift se envolveu em uma das disputas mais públicas da música pop nos últimos anos. Em 2019, a gravadora Big Machine, que detinha os direitos de seus primeiros seis álbuns, foi vendida para o empresário Scooter Braun. Swift acusou Braun de ter feito isso pelas costas e declarou que ele era um "bully da indústria". Sem o controle sobre suas próprias músicas, ela decidiu regravar seus álbuns, dando origem aos projetos “Taylor’s Version”.



A batalha foi além da questão contratual: virou símbolo de empoderamento feminino e luta por autonomia artística. A decisão de Taylor inspirou outros artistas a reverem seus contratos. Com as regravações, ela recuperou parte dos lucros e conseguiu superar comercialmente até os álbuns originais.



2. Anitta

Anitta e Kamilla Fialho | Foto: Reprodução

Em 2014, Anitta rompeu com sua empresária Kamilla Fialho, da empresa K2L, alegando desvio de mais de R$ 2,5 milhões. O caso se transformou em uma briga judicial, com acusações de ambas as partes. Anitta alegou falta de transparência na prestação de contas, enquanto Kamilla acionou a artista por quebra de contrato e exigiu pagamento de multa.

O processo se arrastou por anos e foi recheado de exposições públicas, inclusive em programas de TV. Em 2019, as duas partes entraram em acordo, encerrando oficialmente a disputa. Anitta, desde então, passou a gerenciar sua própria carreira com sucesso internacional, usando o caso como aprendizado.



3. Zayn Malik (Reino Unido)

Zayn Malik e Sarah | Foto: Reprodução

Após deixar o One Direction em 2015, Zayn Malik tentou assumir uma carreira solo e contratou a empresária Sarah Stennett, da First Access Entertainment. A parceria não durou muito. Em 2018, Zayn rompeu com a empresária alegando diferenças de visão sobre sua trajetória artística. Segundo tabloides britânicos, havia também rumores de que o cantor era “difícil de lidar” nos bastidores.



A imprensa destacou que o rompimento foi causado por frustrações mútuas. Sarah teria ficado insatisfeita com a postura reclusa de Zayn e sua dificuldade em cumprir compromissos promocionais. Apesar disso, ele continuou lançando músicas por conta própria, mas sem o mesmo sucesso comercial do início da carreira solo.

4. Wesley Safadão

Wesley Safadão | Foto: Reprodução

O cantor Wesley Safadão enfrentou, em 2023, um processo milionário movido por um ex-empresário. A acusação girava em torno de quebra contratual e inadimplência de valores referentes a uma suposta parceria. O empresário pediu uma indenização de R$ 4 milhões na Justiça, alegando prejuízo financeiro e desrespeito aos acordos firmados.



Safadão, por outro lado, negou a existência de vínculo formal vigente e afirmou que a relação era apenas de colaboração pontual.

5. Billie Eilish (EUA)

Billie Eilish | Foto: Reprodução

Embora o caso de Billie Eilish não tenha ido parar exatamente na Justiça, sua relação conturbada com um antigo empresário e produtor gerou polêmica. Em entrevistas, Billie e seu irmão Finneas já relataram como foram pressionados por representantes do setor a mudarem o estilo musical e visual para se encaixar no padrão de estrelas pop.



O rompimento com o primeiro empresário e a decisão de gerenciar a carreira de forma independente foram cruciais para que Billie mantivesse sua autenticidade. Hoje, ela é um dos maiores nomes da música mundial e uma defensora da autonomia artística de jovens cantores.