Justiça condena Luva de Pedreiro a pagar R$ 5 milhões a ex-empresário

Condenação: Luva de Pedreiro terá que indenizar Allan Jesus - Foto: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o influenciador Iran Ferreira, conhecido nacionalmente como Luva de Pedreiro, indenize seu ex-empresário Allan Jesus em mais de R$ 5,5 milhões por ter rompido o contrato de agenciamento de forma unilateral. A sentença, proferida pela 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, inclui também o pagamento de R$ 120 mil por danos morais à empresa ASJ Consultoria, do ex-agente.

O valor total da condenação atinge R$ 5.558.285,07, já contando com juros, correção monetária e reembolso de valores investidos na carreira do influenciador e no sustento da sua família.

Na decisão, o juiz Mario Cunha Olinto Filho afirmou que o crescimento meteórico do criador de conteúdo — que saltou de 285 mil para mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais — não teria ocorrido sem a atuação de Allan Jesus. “A participação de Allan e sua empresa não foram meramente acessórias: foram fundamentais para o incremento da marca e da sua afirmada projeção, bem como da pessoa de Iran”, destacou o magistrado.

A defesa de Iran Ferreira alegou que o contrato assinado era abusivo e que o influenciador não tinha instrução adequada para compreender os termos. Os advogados afirmaram, ainda, que ele seria analfabeto, o que poderia comprometer a validade do acordo. No entanto, o juiz não aceitou os argumentos, ressaltando que Iran contava com assessoria jurídica na ocasião da assinatura. “Sua condição social não anula sua capacidade de consentimento”, pontuou o juiz. A decisão ainda é passível de recurso por parte da defesa de Iran.