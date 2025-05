Série B do Baianão começa nesta quarta-feira

Campeonato Baiano Série B começa nesta quarta-feira, 30 - Foto: Divulgação | FBF

A edição de 2025 da Série B do Campeonato Baiano tem início nesta quarta-feira, 30, marcando o retorno de equipes tradicionais do futebol baiano que sonham com o acesso à elite estadual.

O destaque da rodada vai para o Ypiranga, dono de dez títulos estaduais, que volta a disputar uma competição profissional após ser assumido pela Squadra Sports, empresa comandada por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia. O time aurinegro estreia fora de casa, às 15h, contra o Vitória da Conquista, no Estádio Lomanto Júnior.

Outro gigante que volta ao cenário é o Galícia, pentacampeão estadual e apelidado no passado de “Demolidor de Gigantes”. O clube de Salvador mede forças com o estreante SSA FC, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já o Fluminense de Feira, bicampeão baiano, visita o Itabuna no Estádio Carneirão, também às 15h.

Fechando a primeira rodada, o Bahia de Feira, campeão estadual em 2011, recebe o Teixeira de Freitas às 19h15 na Arena Cajueiro. No mesmo horário dos demais jogos da tarde, o Grapiúna encara o Leônico no Waldomiro Borges, em Jequié.

A competição conta com dez clubes: Bahia de Feira, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, Itabuna, Teixeira de Freitas, Leônico, Ypiranga, SSA FC e Vitória da Conquista. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único, com os quatro melhores avançando às semifinais. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série C de 2026.

A semifinal e a final serão disputadas em partidas de ida e volta. Os finalistas garantirão o acesso à Série A do Baianão 2026.

Jogos da 1ª rodada (quarta-feira, 30/04):

15h – Vitória da Conquista x Ypiranga (Lomanto Júnior)

15h – Grapiúna x Leônico (Waldomiro Borges)

15h – SSA FC x Galícia (Joia da Princesa)

15h – Itabuna x Fluminense de Feira (Carneirão)

19h15 – Bahia de Feira x Teixeira de Freitas (Arena Cajueiro)