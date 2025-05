CBF nega autenticidade de uniformes vazados da Seleção Brasileira

Uniformes atuais da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira uma nota oficial desmentindo a autenticidade das imagens que circulam nas redes sociais com supostos novos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

As imagens, que exibem versões na cor vermelha, viralizaram entre torcedores e geraram especulações sobre o visual do time brasileiro. No entanto, segundo a entidade, os materiais divulgados não têm qualquer ligação com a CBF ou com a Nike, patrocinadora e fornecedora oficial de material esportivo da Seleção.

“Nem a CBF nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção”, informou a Confederação em nota, reafirmando que os uniformes para 2026 ainda estão em fase de desenvolvimento e serão definidos em conjunto com a marca norte-americana.

A CBF também reforçou seu compromisso com o estatuto da entidade e afirmou que os uniformes que serão utilizados no Mundial ainda estão em fase de definição. O desenvolvimento da nova linha será feito em parceria com a Nike, patrocinadora oficial da Seleção

Camisa vermelhagerou repercussão nas redes sociais

De acordo com o perfil footyheadlines, especialista em vazamento de camisas de futebol, a camisa azul da Seleção seria substituída por uma de cor vermelha. A polêmica ganhou as redes sociais e o assunto perdurou por dias.

A proposta de adicionar o vermelho ao uniforme histórico mexeu com a paixão dos torcedores. Enquanto alguns defendem a renovação e homenageiam raízes culturais brasileiras ligadas à luta e à resistência, que o vermelho simbolizava, outros veem na mudança um desrespeito às tradições centenárias da seleção pentacampeã do mundo.