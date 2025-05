Saiba valor da fortuna que Lady Gaga recebeu para cantar no Brasil - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O segundo show da série Todo Mundo no Rio, realizado no último sábado, 3, levou mais de dois milhões de pessoas à praia de Copacabana para assistir a uma apresentação gratuita de Lady Gaga. O evento, que em 2024 teve Madonna como atração principal, contou neste ano com um aumento significativo de investimentos públicos e privados.

Impacto direto na economia da cidade

Enquanto o show de Madonna, no ano passado, custou cerca de R$ 20 milhões ao poder público e rendeu à cantora um cachê de R$ 17 milhões, a edição deste ano mobilizou cerca de R$ 30 milhões em recursos do governo estadual e da prefeitura carioca. Com o reforço de novas cotas de patrocínio, o valor total do evento chegou a aproximadamente R$ 92 milhões.

Embora o cachê oficial da artista norte-americana não tenha sido divulgado, estimativas apontam que Lady Gaga recebeu mais de US$ 1 milhão, o que equivale a cerca de R$ 5,68 milhões na cotação atual. A apresentação ainda teve impacto direto na economia da cidade. De acordo com a Prefeitura do Rio, a expectativa era que o show gerasse mais de R$ 600 milhões em movimentação econômica, incluindo turismo, serviços e comércio local.