Influenciador PCD reclama de capacitismo em show de Lady Gaga

O influenciador denunciou o caso - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Ivan Baron usou suas redes sociais para reclamar de uma confusão que aconteceu durante o show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O influenciador PCD fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 5, e criticou a área destinada aos deficientes no evento.

“Eu estive presente no evento pelo motivo de ser fã da cantora há anos e também para trabalhar com uma marca patrocinadora. Através dela fiquei em uma área exclusiva e recebi o suporte necessário para que a minha experiência fosse a melhor”, disse ele.

“Mas, infelizmente, esta não foi a realidade de centenas de fãs com deficiência. Ao chegar no local se depararam com várias cenas de desrespeito, a primeira delas foi a falta de sinalização sobre 'ÁREA PCD', não existiam profissionais para fazer a orientação necessária”, disparou.

O jovem ainda confessou que foi vítima de capacitismo. “E mesmo a encontrando, ainda passaram por um episódio de CAPACITISMO gravíssimo. O público SEM deficiência invadiu a área reservada de acessibilidade, danificou o lugar e ainda ridicularizou pessoas com deficiência que estavam presentes. Os agressores não foram identificados, punidos e a organização do evento, junto aos funcionários da Prefeitura, não fizeram nada”, confessou.

“É muito assustador saber que em um evento onde se celebra a diversidade de corpos e a inclusão, até mesmo pela própria cantora em suas músicas, pessoas com deficiência ficam para trás e não têm os seus direitos básicos respeitados. Até quando isso? Não existem argumentos que defendam a exclusão da nossa presença nesses espaços. Eu e outros convidados com deficiência não queremos ser os únicos a sentirem o gosto do 'privilégio', e que a ACESSIBILIDADE não seja tratada como tal, mas sim como algo básico para TODAS AS PESSOAS!”, reforçou.