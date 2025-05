Lady Gaga abriu um portal no Brasil? Entenda a teoria

Ópera gótica da artista em Copacabana levantou acusações de satanismo - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

No último sábado, 3 de maio, Lady Gaga protagonizou um espetáculo histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reunindo mais de 2 milhões de fãs em um show gratuito que marcou seu retorno ao Brasil após 13 anos.

O evento, descrito pela própria artista como uma "ópera gótica", apresentou sucessos como "Bloody Mary", "Shallow" e "Bad Romance", além de faixas do novo álbum "Mayhem", que explora temas de caos interior e renascimento artístico .

Ópera gótica da artista em Copacabana levantou acusações de satanismo | Foto: DANIEL RAMALHO / AFP

A teoria do "portal" e o simbolismo no show

Nas redes sociais, especialmente no TikTok, surgiu uma teoria que associa elementos visuais do show a rituais satânicos, sugerindo que Gaga teria "aberto um portal" durante a performance de "Judas". Essa interpretação se baseia em símbolos presentes na estética do espetáculo, como cruzes invertidas e coreografias intensas. Assista:

No entanto, é importante contextualizar esses elementos dentro da proposta artística de Gaga, que frequentemente utiliza imagens provocativas para explorar dualidades humanas e críticas sociais.



"Judas": metáfora sobre traição e perdão

A canção "Judas", lançada em 2011, é frequentemente mal interpretada como uma afronta religiosa, da mesma forma, a música foi criticada por internautas, durante apresentação no Rio. Contudo, Gaga explicou que a música é uma metáfora sobre perdão e os conflitos internos que enfrentamos. Ela afirmou: "A canção é sobre honrar a própria escuridão interior para poder avançar para a luz, aprender a perdoar-se para seguir em frente com a vida" .

O videoclipe, que retrata Gaga como Maria Madalena, reforça essa narrativa de luta entre o bem e o mal internos.

A canção é sobre honrar a própria escuridão interior para poder avançar para a luz, aprender a perdoar-se para seguir em frente com a vida Lady Gaga

Lady Gaga em 'Judas' | Foto: Reprodução

Acusações de satanismo e a estética de "Mayhem"

Lady Gaga já enfrentou acusações de satanismo ao longo de sua carreira, muitas vezes devido ao uso de símbolos religiosos em suas performances. A era "Mayhem" intensifica essa estética gótica e teatral, com influências de artistas como David Bowie e Prince . No entanto, Gaga sempre destacou que sua arte busca provocar reflexão e não promover qualquer culto.

Em entrevista, ela comentou: "Quando fiz 'Mayhem', queria que fosse um bom momento, e não tudo sobre mim. É inspirado por tanto da minha vida — meus sonhos e minha abordagem à música — mas também sobre honrar como as pessoas são complexas, e que podemos ser caóticos" .

Gagacabana

Reunindo mais de 2 milhões de pessoas, esta foi apenas a segunda vez que Lady Gaga se apresentou no Brasil. A primeira foi em 2012 com a turnê Born This Way Ball, que passou por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.