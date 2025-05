Figurante de 'Vale Tudo' detona Bella Campos e exalta Cauã; confira

A atriz Bella Campos voltou a ser alvo de críticas sobre sua postura nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. Em entrevista ao Portal LeoDias, o figurante Giovani Bittencourt, que trabalha fixo na produção, comparou a postura da artista com a do ator Cauã Reymond.

“A Bella: quantas vezes já gravamos com ela, e, ao chegar perto, ela nem fala um ‘oi’, um ‘bom dia’ — que é uma coisa simples”, disse Giovani ao portal. “Não é porque eu sou artista que sou mais ou menos do que você. Somos todos seres humanos. Um bom dia, boa tarde, boa noite não faz mal a ninguém".