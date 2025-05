Lady Gaga se pronuncia sobre plano de atentado a bomba no Rio

Equipe de Gaga se pronuncia sobre plano de atentado a bomba no Rio - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

A equipe da cantora Lady Gaga se pronunciou após a Polícia Civil do Rio de Janeiro revelar, neste sábado, 3, a existência de um plano de ataque a bomba durante o show gratuito realizado na praia de Copacabana. Segundo a investigação, o grupo pretendia atingir crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+, com motivações extremistas e alegações de rituais satânicos.

Equipe se pronuncia após operação policial



A operação “Fake Monster”, conduzida em parceria com o Ministério da Justiça, levou à prisão de um homem no Rio Grande do Sul e à apreensão de um adolescente no Rio de Janeiro. Os envolvidos já vinham sendo monitorados por disseminar discursos de ódio e planejar ações violentas.

Equipe de Gaga se pronuncia sobre plano de atentado a bomba no Rio | Foto: AFP

Um porta-voz de Lady Gaga informou ao Hollywood Reporter que a equipe só soube do plano por meio da imprensa brasileira e que não houve qualquer alerta prévio das autoridades sobre riscos à segurança. A nota também destacou que, durante o planejamento e a realização do show, todas as medidas de segurança foram discutidas com os órgãos responsáveis e que a cantora esteve segura em todas as etapas.



A apresentação reuniu centenas de milhares de fãs na orla carioca e transcorreu sem incidentes. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.