Conheça o brasileiro que traduziu carta de Lady Gaga ao vivo no Rio

Funcionário do Copacabana Palace, Nicolas Rafael ajudou cantora a se declarar ao público - Foto: Reprodução

No show histórico de Lady Gaga em Copacabana, no último sábado, 3, um momento de emoção envolveu o público e um brasileiro: Nicolas Rafael Garcia. Durante a apresentação, a cantora leu uma carta em inglês dedicada aos fãs brasileiros, com a ajuda de Nicolas, que fez a tradução ao vivo e emocionou milhões de espectadores.

Quem é Nicolas?

Nicolas é formado em hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e trabalha há três anos no Copacabana Palace, hotel onde Gaga esteve hospedada. Atualmente, ele ocupa o cargo de sênior na área de mordomia, liderando a equipe que atende hóspedes VIP.

O carioca, que iniciou no setor de Guest Relations, destacou-se pelo trabalho com clientes de alto perfil e, agora, viveu um momento inesquecível ao lado de uma de suas maiores ídolas. A participação no show se tornou viral nas redes sociais e rendeu a ele elogios pela postura e simpatia.