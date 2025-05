Ivete Sangalo faz exames em hospital e alerta fãs: “O assunto é sério”

Artista detalhou o processo de preparação - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo apareceu em um quarto de hospital nesta segunda-feira, 5, e compartilhou com os fãs a rotina de cuidados com a saúde. A cantora realizou dois exames — colonoscopia e endoscopia — e aproveitou o momento para alertar seus seguidores sobre a importância da prevenção.

“O vídeo é leve mas o assunto é sério. Desde que completei 45 anos faço minha endoscopia e colonoscopia como forma de prevenção e cuidados com a minha saúde. Um exame de suma importância”, escreveu Ivete na legenda da publicação feita nas redes sociais.



No vídeo, a artista detalhou o processo de preparação, que exige a ingestão de um líquido que induz a evacuação, parte fundamental antes da realização dos exames. Ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, Ivete compartilhou a experiência de forma descontraída, sem perder o foco na conscientização.

"Continuei caminhando e pensei: 'meu Deus, tem algo acontecendo nesse corpinho'. Foi aí, meu bem, que eu avistei o papai [Daniel] e disse: 'preciso ir ali'. [...] Entrei no banheiro e 'passei meu e-mail'. E-mail passado com sucesso", brincou a cantora.

Apesar do tom leve, Ivete reforçou a seriedade do tema e incentivou os seguidores a se informarem com seus médicos. “O mais importante de tudo isso é você entender que esse exame não dói e tem uma preparação prévia. Consulte o seu médico e se cuide. Fui embora para minha casa feliz e agradecida por ter dado tudo certo”, concluiu.

Endoscopia e colonoscopia

A endoscopia digestiva alta é um exame utilizado para analisar o interior do trato gastrointestinal superior — especialmente o esôfago, o estômago e o duodeno (parte inicial do intestino delgado). Por meio de um tubo fino e flexível com uma câmera na ponta (o endoscópio), o procedimento permite visualizar a mucosa, identificar lesões e realizar biópsias ou pequenos tratamentos, como cauterizações.

Já a colonoscopia é um exame que investiga o intestino grosso (cólon) e a parte final do intestino delgado (íleo terminal). Utiliza um equipamento semelhante, introduzido pelo ânus, que transmite imagens em tempo real. É indicada tanto para prevenção, como no rastreio do câncer colorretal, quanto para o diagnóstico de sintomas intestinais, como sangue nas fezes, diarreia persistente, prisão de ventre e dores abdominais.

Ambos os exames são fundamentais para detectar alterações precoces no sistema digestivo, e, em muitos casos, podem evitar complicações graves quando realizados regularmente conforme orientação médica.