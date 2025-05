Cantor rejeita parceria com Luísa Sonza e motivo surpreende

A cantora foi atacada pelo rapper - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Borges abriu o coração e revelou que não faria uma parceria musical com a cantora Luísa Sonza. O rapper concedeu uma entrevista ao youtuber Felca e confessou que prefere cantar com Anitta do que com a loira.

Segundo ele, gravar uma canção com Luísa desrespeitaria a comunidade negra que o acompanha, já que a famosa foi acusada de racismo em 2018. “Eu não trabalharia com a Luísa Sonza. Não trabalharia, mano, porque meu público é majoritariamente negro”, disse ele.

“Ela já teve problema com os negros, eu sou negro, então não trabalharia com ela, tá ligado? Não sei como foi a história dela lá, pá, eu não procurei saber muito, mas... É isso, não, não trabalharia. Creio que nem ela trabalharia comigo então, então tudo kit”, reforçou.

Relembre o caso de racismo

Luísa Sonza foi acusada de cometer racismo contra a advogada Isabel Macedo, em 2018. Na ocasião, que aconteceu em uma festa em Fernando de Noronha, a famosa a teria confundido com uma funcionária e solicitado que ela lhe trouxesse um copo d'água, o que a fez se sentir constrangida e ofendida.

O caso veio à tona publicamente em 2020 e Sonza negou a acusação, mas depois voltou atrás, reconheceu o erro e firmou um acordo para reparação, em 2023. Ela chegou a falar sobre o assunto em seu documentário, exibido na Netflix.

“Tomei consciência de tudo, no sentido de me aliar à causa antirracista, entender minha responsabilidade como pessoa branca, buscar investir na causa antirracista. Abri um restaurante, invisto em vários projetos, incluo isso na minha vida e não divulgo. Tento ser o mais correta nesse lugar”, disse ela.

“Eu confesso que em algum momento eu demorei a ter entendimento disso porque eu sou pessoa privilegiada branca e estou sujeita a essa estrutura bosta e escrota. Eu não quero ficar aqui tentando convencer de uma coisa porque não é sobre isso, é sobre assumir o erro e conscientizar as pessoas brancas que não levam isso a sério. Me arrependo muito”, reforçou.