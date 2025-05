Davi Brito revela que fará novos procedimentos estéticos; saiba quais

Dvai Brito está mudando o visual - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito está focado em mudar o visual este ano. Após realizar uma lipo ultra HD na barriga, o campeão do BBB 24 fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 6, e revelou que pretende fazer outros procedimentos estéticos após se recuperar da cirurgia.

“Vou fazer harmonização facial. Vou tirar foto para vocês, para mostrar o antes e depois. Vamos fazer alguns procedimentos estéticos no meu rosto. Vocês vão ver o resultado daqui há seis meses”, disse ele.

O baiano também contou que pretende mexer no tamanho das bochechas e deixou claro que fará uma mudança completa em seu visual, que segue o mesmo desde a entrada dele no reality show da TV Globo.

Quantos litros de gordura Davi perdeu?

A fim de perder a gordura localizada na região abdominal, o ex-BBB passou por uma lipoaspiração ultra HD na barriga, que garante os gominhos de uma barriga definida sem precisar de academia.

Em conversa com a reportagem do portal A TARDE, o médico responsável pela cirurgia, o Dr. Lucas Guimarães, contou que foram retirados litros de gordura do corpo do baianão.

“Davi passa bem, realizando as estratégias pós operatórias corretamente. O resultado final vem com 3 a 6 meses, após realizar as sessões de drenagem para redução do edema. Foi lipoaspirado em torno de 3L”, disse ele.

“O procedimento realizado foi a lipo Ultra HD, com a técnica de enxertia de gordura nos packs abdominais com o auxílio do ultrassom portátil, tratamento para flacidez de pele com Argoplasma e outras tecnologias. Tudo isso visando a obtenção de um resultado natural e duradouro”, explicou.