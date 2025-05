Mãe e filha integram trisal e anunciam gravidez simultânea

Nick Yardy expõe nas redes sociais vídeos dele beijando outras mulheres - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um youtuber, conhecido como Nick Yardy gerou polêmica nas redes sociais após revelar que mantém um relacionamento com a namorada Jade, de 22 anos, e com a mãe dela, Dani, 44 anos. O alvoroço foi acentuado ainda mais quando o influenciador anunciou que as duas mulheres que integram o trisal teriam engravidado dele ao mesmo tempo.

Muitos seguidores do influenciador reagiram com incredulidade e repúdio e logo após a repercussão Nick Yardy desmentiu a história da gravidez. Ele explicou que se tratava de uma pegadinha.

"As pessoas que me seguem buscam entretenimento, não acho que realmente tenham acreditado nisso. Faço muitas paródias online para fazer as pessoas rirem", explicou o youtuber ao Daily Mail.

No entanto, ele afirmou que o relacionamento a três é genuíno. "Sim, estamos juntos há quase dois anos", declarou o influenciador.



Veja o vídeo do chá revelação:

Como o trisal se conheceu?

O youtuber Nick Yardy, nascido na Jamaica e residente no sul da Flórida, disse ter conhecido Jade em uma sessão de fotos, e, após algumas dificuldades no relacionamento, recorreu à mãe dela, Dani, para pedir conselhos. Após a aproximação, surgiu a ideia de formar um trisal. Como resultado Dani se tornou parte do relacionamento.

O youtuber explicou ainda que, embora vivam juntos e compartilhem a vida de casal, as relações sexuais entre eles são separadas. "Nós não fazemos sexo juntos. Mantemos isso separado", pontuou.

Embora a história da gravidez tenha sido desmentida, Nick Yardy não descartou a possibilidade de que isso se torne realidade no futuro. "Acho que isso se tornou tão viral que talvez tentemos de verdade na próxima vez", disse o youtuber que deixou implícito a possibilidade de uma gravidez compartilhada entre as duas mulheres.

O trisal se diz confortável com o relacionamento, mas a mãe da jovem não tem lidado bem com os comentários. A filha Jade, em defesa da mãe, lamentou as críticas que Dani tem recebido. "Ela tem lidado com a negatividade, se sentindo triste, mas ela é a melhor mãe de todas", disse.

Porém, com a crescente exposição e os vídeos de Nick Yardy beijando outras mulheres nas redes sociais, surgem dúvidas sobre as reais intenções por trás do relacionamento e se ele está, de fato, buscando apenas atrair atenção para seus conteúdos e aumentar seu número de seguidores.