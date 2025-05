Carlinhos Maia repreende Felipe Neto: "Não precisava ser tão cruel" - Foto: Reprodução

Durante sua participação no Sabadou com Virginia, exibido no sábado, 3, no SBT, Carlinhos Maia causou polêmica ao escolher Felipe Neto como a personalidade da mídia que não merece a fama que tem. A declaração aconteceu no quadro Se Beber, Não Fale, quando o humorista desabafou sobre mágoas acumuladas e críticas que teria recebido do influenciador.

"Ele não precisava ser tão cruel"

Carlinhos relembrou que já gravou com Felipe, mas que não entende as provocações recorrentes que teria recebido ao longo dos anos. Sem papas na língua, disse que prefere falar a linguagem do povo, e criticou o que considera um discurso “demagogo e diplomático” do youtuber.

Ele é muito inteligente, não precisava ser tão cruel Carlinhos Maia

A fala repercutiu nas redes sociais e levou Felipe Neto a se pronunciar de forma indireta. Pelos stories, o influenciador ironizou os comentários: “O que essa galera quer é audiência usando meu nome, como sempre”, escreveu, sem citar nomes. Em seguida, convidou os seguidores a acompanharem seu trabalho no YouTube.